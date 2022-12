15 Dicembre 2022

Concessione demaniale per realizzazione ed esercizio di un impianto eolico off-shore, in cui si prevede l’installazione di 45 aerogeneratori eolici galleggianti, con una potenza elettrica totale di 675 MW. Comune di Pozzallo (RG). Ente appaltante: Capitaneria di Porto di Pozzallo Guardia Costiera. Importo: n.d. Scadenza: 10/1/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: