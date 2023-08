3 Agosto 2023

Procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto off-shore di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel mare Ionio. Luogo di esecuzione: Taranto. Ente appaltante: Capitaneria di porto di Taranto. Importo: n.d. Scadenza: 23/8/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

