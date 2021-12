13 Dicembre 2021

Avviso di impianto di pubblica illuminazione a sicurezza passiva della via Domiziana, tratto intersezione tra via Padule e via Appia Antica. Comune di Mondragone (CE). Importo: 573.710 € Scadenza: 13/1/2022 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

