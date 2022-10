12 Ottobre 2022

Appalto per la realizzazione di un impianto di cold ironing delle banchine del molo Garibaldi a La Spezia (SP). Il bando prevede la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere necessarie per l’impianto. Importo: 7.254.351 € Scadenza: 15/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

