18 Luglio 2023

Avviso per manifestazione d’interesse, finalizzata alla presentazione di proposte di finanza di progetto, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, Comunità Energetiche Rinnovabili da installare sulle coperture degli edifici Ater a totale proprietà siti in provincia dell’Aquila. Ente appaltante: Provincia dell’Aquila. Importo: n.d. Scadenza: 1/9/2023 Bando (pdf) Bandi […]

