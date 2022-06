21 Giugno 2022

Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo alle strade di competenza per le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica e gli impianti di illuminazione – Ex SS 87 NC Sannitica e Ex SS 162 RACC. Durata dell’accordo quadro: mesi 8 (otto). Ente appaltante: Città Metropolitana di Napoli. Importo: 570.787 […]

