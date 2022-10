17 Ottobre 2022

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la progettazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da installare su immobili di proprietà comunale. Comune di Massa Fermana (FM). Importo: n.d. Scadenza: 28/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

