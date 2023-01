31 Gennaio 2023

Procedura negoziata, mediante piattaforma telematica sintel, per l’affidamento degli interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture e di sistemi di accumulo degli edifici adibiti a servizi abitativi pubblici nel Comune di Bergamo. Ente appaltante: Aler – Azienda Lombarda per L’Edilizia Residenziale Bergamo Lecco e Sondrio. Importo: 630.471 € Scadenza: 8/2/2023 Bando (pdf) Bandi del […]

