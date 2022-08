3 Agosto 2022

Individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, per la realizzazione di due impianti fotovoltaici sulle coperture del complesso scolastico di via Lividonia e del palazzetto dello sport e la costituzione di una comunità energetica rinnovabile. Comune di Monte Argentario (GR). Importo: n.d. Scadenza: 12/8/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto […]

