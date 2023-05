22 Maggio 2023

Lettera di invito/disciplinare di gara per la procedura negoziata mediante rdo su Mepa avente a oggetto la realizzazione di impianti fotovoltaici per la creazione di comunità energetiche nel comune di Pescara – lotto 2b. Ente appaltante: Pescara Energia Spa. Importo: 558.048 € Scadenza: 1/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto […]

