22 Novembre 2022

Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori, per lavori di realizzazione impianti fotovoltaici finalizzata alla creazione di una comunità energetica rinnovabile per autoconsumo collettivo. Comune di Cingoli (MC). Importo: 2.605.973 € Scadenza: 30/11/2022 Bando (zip) Bandi […]

