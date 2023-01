10 Gennaio 2023

Appalto della progettazione esecutiva per la realizzazione di impianti fotovoltaici in Puglia. Ente appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A. Importo: 478.845 € Scadenza: 3/2/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

