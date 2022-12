1 Dicembre 2022

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse propedeutica all’espletamento della procedura negoziata per la concessione in diritto di superficie e/o vendita di terreni di proprietà comunale in c/da Gargilata per la realizzazione di impianti fotovoltaici e/o agrofoltovoltaico su suolo su siti di vecchie miniere dismesse. Comune di Racalmuto (AG). Importo: n.d. Scadenza: 17/12/2022 Bando (zip) Bandi […]

