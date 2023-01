20 Gennaio 2023

Manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio denominato “bando axel, contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali”: scuola materna, per la durata di giorni 120 naturali. Comune Trezzano Rosa (MI). Importo: 24.932 € Scadenza: 2/2/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto […]

