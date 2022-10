7 Ottobre 2022

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla procedura telematica di gara per l’affidamento dei lavori relativi ai bandi AxEL Regione Lombardia – contributi per impianti fotovoltaici e sistema di accumulo su vari edifici comunali. L’appalto comprende 5 lotti nel Comune di Dubino (SO). Importo complessivo: 15.092 € Scadenza: 21/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]

