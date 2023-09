8 Settembre 2023

Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di un partner per l’affidamento di lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra a Verona. Ente appaltante: Azienda Generale dei Servizi Municipalizzati del Comune di Verona. Importo: n.d. Scadenza: 4/10/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

