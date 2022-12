16 Dicembre 2022

Avviso di gara per la concessione del diritto di superficie su terreni di proprietà del comune di Celenza sul Trigno (CH) finalizzata alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Importo: 2.500 € Scadenza: 27/12/2022 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: