31 Maggio 2022

Lettera di invito per l’affidamento delle prestazioni afferenti ai servizi di progettazione/consulenza elettrica e elettronica per la redazione e la sottoscrizione di regolamenti di esercizio per gli impianti fotovoltaici denominati “Casone Romano” e “Toppo Occhito” con potenza nominale 17,82 kW. Durata 20 giorni. Comuni di Castelnuovo della Daunia e Alberona (FG). Ente appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A. Importo: 2.600 […]

Potrebbe interessarti anche: