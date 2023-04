18 Aprile 2023

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi al progetto di valorizzazione delle risorse idriche per l’ottimizzazione dell’acquacoltura in ambiente lacustre: realizzazione di un modello intensivo auto-depurante per l’ingrasso negli invasi aziendali (SAMPEI): lavori di realizzazione impianti elettrici, idraulici e impianto fotovoltaico a servizio di invaso e impianto di fitodepurazione. Ente appaltante: Università degli Studi di Catania. […]

