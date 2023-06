23 Giugno 2023

Fornitura e installazione di due impianti di ricarica per autobus a trazione elettrica negli stabilimenti Seta S.p.a. di Reggio Emilia e Piacenza. Ente appaltante: Seta S.p.a. Importo: 3.048.943 € Scadenza: 25/7/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

