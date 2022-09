28 Settembre 2022

Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di impianti di produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile nella Provincia di Arezzo. Ente appaltante: Provincia di Arezzo. Importo: 13.213.572 € Scadenza: 17/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: