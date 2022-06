10 Giugno 2022

Quando si presenta la Cila-Superbonus per effettuare un intervento con la maxi detrazione del 110%, non bisogna presentare anche una attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico in materia Edilizia (Dpr 6 giugno 2001 n. 380). Questo e tanti altri chiarimenti nella nuova edizione della guida sui bonus fiscali […]

Potrebbe interessarti anche: