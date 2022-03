15 Marzo 2022

Affidamento dei lavori di completamento piattaforma logistica parco intermodale in prossimità dello scalo ferroviario. I lavori consistono in tre macro-interventi: manutenzione straordinaria dell’armamento ferroviario, impianto di illuminazione stradale, impianto tecnologico smart road. Comune di Pozzilli (IS). Ente appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia. Importo: 1.516.643 € Scadenza: 6/4/2022 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

