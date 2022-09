30 Settembre 2022

Lettera di invito procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di illuminazione pubblica a Cala Bitta-Baja Sardinia. Gara di unico lotto. Comune di Arzachena (SS). Importo: 48.930 € Scadenza: 10/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

