25 Novembre 2022

Interventi a valere sui fondi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR Sisma 2009 e Sisma 2016. Sub misura A3.1 riqualificazione mura storiche e pavimentazioni. Illuminazione architetturale mura e porte del centro storico. Comune di Macerata. Importo: 667.481 € Scadenza: 5/12/2022

