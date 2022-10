28 Ottobre 2022

Bando di gara per l’affidamento del nuovo sistema di illuminazione del centro storico di Cosenza, per la durata di 180 giorni. Importo: 771.674 € Scadenza: 15/11/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

