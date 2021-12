22 Dicembre 2021

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento tramite procedura negoziata di lavori per la realizzazione di illuminazione architetturali e cromatiche per il castello reale e il ponte vecchio di Moncalieri. Comune di Moncalieri (TO). Importo: 106.557 € Scadenza: 27/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: