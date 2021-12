24 Dicembre 2021

Avviso pubblico per manifestazione di interesse all’affidamento dei lavori ”agenda urbana”. Valorizzazione degli attrattori culturali del centro storico attraverso la realizzazione di un sistema di illuminazione artistica a risparmio energetico. azione 6.4.1. Comune di Foligno (PG). Importo: 338.423 € Scadenza: 10/1/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

Potrebbe interessarti anche: