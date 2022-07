20 Luglio 2022

Il nuovo report con le previsioni per il 2022 sul sistema elettrico mondiale dell’Agenzia internazionale per l’energia. Autore: Iea Data pubblicazione: luglio 2022 Pagine: 62 Il documento è collegato all’articolo: Iea, causa crisi domanda elettrica mondiale in frenata e crescita delle Fer Scarica pdf

Potrebbe interessarti anche: