16 Dicembre 2022

Il consumo globale di carbone aumenterà dell’1,2% nel 2022, superando per la prima volta gli 8 miliardi di tonnellate in un solo anno ed eclissando il precedente record, stabilito nel 2013. Nel report, l’Agenzia internazionale per l’energia prevede che il consumo di questo combustibile fossile rimanga a livelli simili, in l’assenza di maggiori sforzi per […]

