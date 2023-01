18 Gennaio 2023

Analisi del concetto e del modello operativo dei progetti Grid Booster tedeschi e come progetti simili potrebbero rendere più efficienti le reti elettriche, riducendo i costi e generando valore in altre reti elettriche del mondo. Autori: Fluence, Consentec Data pubblicazione: gennaio 2023 Pagine: 17 Il documento è collegato all’articolo: Reti elettriche, come renderle più efficienti con le batterie grid booster […]

