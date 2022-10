31 Ottobre 2022

This report provides a summary of the information on the greenhouse gas (GHG) emission intensity of fuels, supplied for road transport and non–road mobile machinery in the European Union (EU) in 2020, as reported by EU Member States. Autore: European Environment Agency Data pubblicazione: ottobre 2022 Pagine: 35 Il documento è collegato all’articolo: Qualità carburanti, […]

Potrebbe interessarti anche: