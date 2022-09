29 Settembre 2022

Su scala globale serviranno circa 569mila professionisti (tra tecnici, progettisti e installatori) per costruire e gestire i parchi eolici a terra e in mare che dovranno essere realizzati dal 2022 al 2026. Grande crescita degli addetti nel comparto offshore. L’86% degli occupati in soli nove paesi. Autore: Global Wind Organisation e dal Global Wind Energy […]

