4 Luglio 2022

I contenziosi legali in tema di cambiamenti climatici aumentano di anno in anno, con una notevole accelerazione dal 2015 in avanti e in particolare tra 2020 e 2022. Emergono alcune tendenze, tra cui la crescita dei casi promossi da organizzazioni non governative e cittadini contro le grandi compagnie fossili, le cosiddette carbon majors ritenute responsabili […]

