23 Maggio 2022

Le tendenze e le previsioni della Iea sul mercato delle auto elettriche nel mondo. Grande attenzione richiede la catena di approvvigionamento per la produzione di batterie. Alcune raccomandazioni per la diffusione dei veicoli elettrici, anche nei paesi in via di sviluppo. Autore: Iea Data pubblicazione: maggio 2022 Pagine: 212 Il documento è collegato all’articolo: Ancora record […]

