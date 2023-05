18 Maggio 2023

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di charging station attrezzata per la mobilità elettrica nel comune di Pettineo (ME) per anni 6. Importo: n.d. Scadenza: 31/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

