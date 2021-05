21 Maggio 2021

Avviso di indagine di mercato per l’attuazione dell’azione pilota 5.3 del progetto strategico Framesport (ID: 10253074 Interreg VA Italy – Croatia Cross Border Cooperation Programme 2014/2020) per lo svolgimento di un’attività di organizzazione, gestione, promozione e monitoraggio, in via sperimentale, del servizio di mobilità sostenibile con e-bike per il Porto di Numana (AN). Ente appaltante: Svim – Sviluppo […]

