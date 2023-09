15 Settembre 2023

Avviso pubblico per indagine di mercato attraverso gara informale aperta su start per l’individuazione di un soggetto esterno a cui affidare in gestione il servizio di illuminazione pubblica a tema natalizio 2023-24 con affidamento diretto. Comune di Pisa. Importo: 123.000 € Scadenza: 27/9/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

