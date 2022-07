13 Luglio 2022

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di charging station attrezzata per la mobilità elettrica nel Comune di Pettineo (ME) per quattro anni. In particolare, il servizio comprende la concessione in gestione di n. 1 Charging Station attrezzata con n. 5 ebike e […]

