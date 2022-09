6 Settembre 2022

Manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione di una rete infrastrutturale per servizi di ricarica veicoli elettrici: gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti/attrezzature/aree, ubicate in 3 zone di installazione, per n.5 colonnine e n.10 punti di ricarica. Comune di Comune di Carate Brianza (MB). Importo: n.d. Scadenza: 19/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi […]

