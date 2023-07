3 Luglio 2023

Affidamento in concessione per la gestione della pubblica illuminazione nel Comune di Sant’Arpino (CE). Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a. Importo: 4.960.728 € Scadenza: 24/7/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: