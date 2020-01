30 Gennaio 2020

Il Comune di Goia del Colle (BA) apre un avviso di consultazione preliminare di mercato per la presentazione di proposte volte all’affidamento – nella forma di partenariato pubblico privato – del servizio di gestione, manutenzione, efficientantamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione comunali, per un periodo di 15 anni. Importo: n.d. Scadenza: 14 […]