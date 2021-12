20 Dicembre 2021

Procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione per il comune di Leini (TO) del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, 2/3 attraverso lo strumento della finanza di progetto. Ente appaltante: Unione dei Comuni Nord Est Torino. Importo: 10.985.830 € Scadenza: 16/2/2022 Bando (zip) Bandi […]

Potrebbe interessarti anche: