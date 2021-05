26 Maggio 2021

Affidamento in concessione tramite finanza di progetto del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo dell’adeguamento normativo, efficientamento energetico e fornitura di energia elettrica del Comune di Scafa (PE). Importo: 2.389.935 € Scadenza: 21/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

