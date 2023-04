17 Aprile 2023

Affidamento in concessione del servizio di gestione di charging station attrezzate per la mobilità elettrica nel Comune di Cassano delle Murge (BA) per quattro anni. Importo: n.d. Scadenza: 10/5/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

