20 Ottobre 2022

Manifestazione di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione amministrativa dell’impianto di trigenerazione in dotazione al P.O. Papardo di Messina. Ente appaltante: Azienda Ospedaliera Papardo. Importo: 25.000 € Scadenza: 28/10/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

