2 Dicembre 2022

Procedura aperta telematica, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione. Comune di Latronico (PZ). Importo: 55.080 € Scadenza: 15/12/2022 Bando (zip)

