16 Settembre 2022

Affidamento di contratto di servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione negli agglomerati industriali di Jesce e La Martella per il triennio 2022-2025. Ente appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera. Importo: 109.285 € Scadenza: 22/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

