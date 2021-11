2 Novembre 2021

Lavori per progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati del Comune di San Marzano sul Sarno (SA), su proposta presentata dal promotore. Durata in giorni: 7300. Importo: 3.528.000 € Scadenza: 3/12/2021 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

