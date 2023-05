8 Maggio 2023

Asta pubblica per esercitare il diritto di opzione per successiva stipula del contratto di concessione per la gestione e lo sfruttamento dell’impianto fotovoltaico di proprietà comunale. Comune di Ischia di Castro (VT). Importo: 300.000 € Scadenza: 5/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

